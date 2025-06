Dupla armada em moto surpreende mulher e rouba celular em Luziânia (GO)

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta assaltaram uma mulher no Jardim Ingá, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A vítima, que retornava de uma lanchonete, foi surpreendida por um dos suspeitos, armado, que roubou seu celular antes de fugir com o comparsa.



O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (13). A mulher prestou queixa na delegacia, mas até o momento os criminosos não foram localizados.



