Dupla assalta loja de tecidos em Ceilândia (DF) e deixa prejuízo de R$ 53 mil

Uma dupla foi flagrada assaltando uma loja de tecidos em Ceilândia (DF). Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos, de capacete e com voz baixa, chegaram em uma moto, renderam o casal proprietário e dois clientes. As vítimas destacaram o trauma emocional de ter armas apontadas e serem ameaçadas.



Os homens estavam focados em roubar ouro, incluindo correntes, alianças e celulares, deixando um prejuízo de R$ 53 mil. Detalhes indicam que os assaltantes ignoraram dinheiro. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os criminosos. Se reconhecer algum suspeito, comunique à polícia no 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!