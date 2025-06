Dupla disfarçada de técnicos de telefonia é flagrada furtando cabos de energia no DF

Uma dupla foi flagrada furtando cabos de energia no Recanto das Emas (DF). Os suspeitos utilizavam uniformes, luvas e escadas para simular uma ação legítima. A estratégia foi denunciada por moradores. Um carro foi utilizado para transportar o material. Ao perceber a chegada da polícia, um dos envolvidos tentou fugir e foi preso; ele já tinha passagens pela polícia e afirmou lucrar entre R$ 4 e 5 mil com o material furtado. O segundo suspeito escapou para uma área de mata e não foi localizado até o momento.



