Dupla é presa após furtos de placas de endereço na Asa Norte, em Brasília

Dois homens foram presos após furtarem placas de endereço na Asa Norte, em Brasília. Câmeras de segurança registraram o crime, e as imagens ajudaram a prender a dupla em uma pizzaria próxima ao local do furto. Eles inicialmente alegaram ter encontrado as placas no lixo, mas confessaram o crime.



Um menor também foi apreendido por tráfico de drogas na região. A Polícia Militar atua com apoio da comunidade por uma rede de vizinhos protegidos e aplicativos para monitorar atividades suspeitas. Operações para combater o tráfico de drogas estão sendo realizadas, incluindo em áreas com acampamentos de moradores de rua.



