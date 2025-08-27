Dupla é presa por furtos usando dispositivo de clonagem em Taguatinga (DF)

Dois homens foram presos em Taguatinga (DF) sob suspeita de furtarem lojas utilizando um dispositivo de clonagem de fechaduras. Em uma drogaria, o prejuízo foi estimado em R$ 70 mil.



A quadrilha tentou repetir o crime no comércio da região Noroeste, porém, foi monitorada e detida pela Polícia Militar. Os detidos possuem extensa ficha criminal e estão à disposição da justiça.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!