Dupla é presa por furtos usando dispositivo de clonagem em Taguatinga (DF)

Suspeitos causaram prejuízo de R$ 70 mil a comércio local e foram detidos pela polícia após tentarem repetir o crime

Balanço Geral DF|Do R7

Dois homens foram presos em Taguatinga (DF) sob suspeita de furtarem lojas utilizando um dispositivo de clonagem de fechaduras. Em uma drogaria, o prejuízo foi estimado em R$ 70 mil.

A quadrilha tentou repetir o crime no comércio da região Noroeste, porém, foi monitorada e detida pela Polícia Militar. Os detidos possuem extensa ficha criminal e estão à disposição da justiça.

