Duplo homicídio em Ceilândia (DF) pode ter sido motivado por ciúmes

Um tiroteio terminou com duas pessoas mortas e três feridas na madrugada do último domingo (20). As vítimas, Thaís Cristinnie Lopes Bomfim, de 25 anos, e Walisson Matheus Fagundes Valentim, de 27, foram encontradas já sem vida dentro de uma caminhonete, abandonada na região da Ponte Alta no Gama.



De acordo com as investigações, as vítimas foram baleadas durante uma troca de tiros que aconteceu em Ceilândia e que envolveu pelo menos dois carros. O delegado responsável pelo caso, Petter Ranquetat, afirmou que todos os envolvidos se conheciam e que a confusão teria começado em um bar. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes.



O outro carro envolvido no tiroteio foi encontrado próximo ao local do crime e dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante depois de darem entrada no Hospital Regional de Ceilândia, com ferimentos de arma de fogo. Um terceiro homem também foi baleado, mas segundo a polícia, ele não teria participação direta no tiroteio. A polícia agora procura por Matheus Fernandes Macedo, namorado de Thaís e apontado como o motorista da caminhonete abandonada.



Com apuração de Ana Bianchini



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!