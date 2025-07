Eixão Norte, em Brasília, terá vacinação e adoção de pets neste domingo

A Caravana de Proteção ao Animal realizará a 3ª edição de ações de vacinação no Eixão do Lazer, entre as quadras 107 e 207 Norte, neste domingo (13), das 9h às 17h. Iniciativa é organizada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.



O evento oferecerá serviços gratuitos como vacinação, exames veterinários e orientações sobre maus tratos. Haverá também distribuição de mudas do cerrado, palestras educativas, feira de adoção, sorteio de brindes, desfile pet e demonstrações com cães das forças de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!