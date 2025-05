‘Ele tem medo e vergonha’, diz mãe de garoto agredido em escola do DF

Um adolescente de 15 anos estudante de Águas Claras, no Distrito Federal, foi agredido na escola por um colega, resultando em problemas renais e internação na UTI por nove dias. Agora em casa, ele realiza provas escolares com apoio dos professores, mas enfrenta vergonha e medo.



Sua mãe desabafou sobre o impacto emocional do incidente, relatando que o filho ainda tem receio de sair de casa temendo represálias: “ele fala que tem receio de encontrar os amigos dessa pessoa e que tem muita vergonha”. O agressor, de 16 anos, pode ser transferido para outra unidade escolar da mesma rede.



