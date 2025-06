Em 4 meses, número de falhas no metrô do DF supera total de registros anteriores

Em 2025, o metrô do Distrito Federal registrou 48 interrupções significativas entre janeiro e abril, superando as 41 falhas de todo o ano de 2020. Segundo o superintendente de Operações, a maioria das falhas são devido a problemas elétricos e fatores externos, como animais nos trilhos.



Em abril, houve uma paralisação programada para manutenção elétrica. Além disso, o metrô investe na comunicação com os usuários sobre atrasos. Em 2024, a segurança foi reforçada após dois vagões pegarem fogo. O superintendente destacou que as falhas de 2025 ainda estão dentro da média histórica.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!