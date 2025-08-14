Empresário do DF escapa de sequestro no Paraná ao saltar de carro em movimento

Um empresário do Distrito Federal foi sequestrado no Paraná e conseguiu escapar ao pular de um carro em movimento. O caso ocorreu na última terça-feira enquanto ele realizava entregas de jóias em Londrina. Armados com facas, os sequestradores o abordaram e seguiram pela rodovia até que a vítima avistou um posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele sofreu ferimentos leves e prestou depoimento após ser localizado por agentes. As autoridades estão em busca dos criminosos, que continuam foragidos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!