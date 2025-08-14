Logo R7.com
Empresário do DF escapa de sequestro no Paraná ao saltar de carro em movimento

Imagens mostram empresário pulando do veículo durante sequestro ao avistar um posto da Polícia Rodoviária Federal; criminosos estão foragidos

Balanço Geral DF|Do R7

Um empresário do Distrito Federal foi sequestrado no Paraná e conseguiu escapar ao pular de um carro em movimento. O caso ocorreu na última terça-feira enquanto ele realizava entregas de jóias em Londrina. Armados com facas, os sequestradores o abordaram e seguiram pela rodovia até que a vítima avistou um posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele sofreu ferimentos leves e prestou depoimento após ser localizado por agentes. As autoridades estão em busca dos criminosos, que continuam foragidos.

