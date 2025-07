Empresários enfrentam problemas com entrega de telhas em Vicente Pires (DF)

O empresário Luiz Pinheiro enfrentou dificuldades com a entrega de telhas de uma loja em Vicente Pires (DF). Ele pagou quase R$ 6 mil e ainda aguardava a entrega desde maio, enquanto a outra empresária enfrentava cobranças dos clientes após completar o pagamento em junho.



A "Patrulha do Consumidor", ação do programa do Balanço Geral , interveio, e o representante da loja prometeu solucionar os problemas. Segundo ele, Luiz teria suas telhas entregues até às 16h do dia seguinte, e a mulher, dois dias depois. Após a intervenção, ambos relataram recebimento das telhas, embora ela tenha registrado pequenos defeitos.



