Encontro de Líderes Empresariais discute os desafios da inteligência artificial no DF

O Encontro de Líderes Empresariais, que reúne executivos de todo o país, discutiu, nesta sexta-feira (8), a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. 150 empresários participaram do evento, que aconteceu em Brasília. O convidado do encontro foi o senador Eduardo Gomes, do Tocantins. Ele é relator da comissão temporária sobre A Inteligência Artificial, que tramita no Congresso Nacional.