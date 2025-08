Enfermeiro suspeito de dopar e furtar pacientes em hospitais do DF continua trabalhando

Um enfermeiro é investigado pela Polícia Civil por supostamente dopar e furtar objetos pessoais de pacientes em hospitais no Distrito Federal. Desde a divulgação do caso, várias denúncias foram recebidas sobre furtos nos Hospitais de Ceilândia e Taguatinga.



A polícia investiga seis casos formais na 15ª DP. O enfermeiro foi reconhecido por vítimas, mas ainda não há acusação formal contra ele. Ele permanece trabalhando em outra unidade hospitalar enquanto aguarda um processo administrativo.



