Epig terá todas as faixas interditadas sentido Eixo Monumental a partir de segunda

A partir da próxima segunda-feira (9) a Epig (Estrada Parque Indústrias Gráficas) terá mudanças no trânsito devido às obras que acontecem no Trecho 4. Todas as faixas da via no sentido Eixo Monumental serão interditadas. Os carros de passeio deverão trafegar por dentro do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, e os veículos de transporte público vão circular em uma faixa reversa. As interdições devem durar quatro meses.