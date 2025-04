Equipe brasiliense se destaca em campeonato mundial de líderes de torcida nos EUA

Uma equipe de cheerleaders de Brasília conquistou a oitava posição na final do mundial da modalidade, realizado em Orlando, Flórida, entre mais de 27 mil atletas. As equipes participantes passaram por classificatórias rigorosas, e as brasilienses destacaram-se com um desempenho notável.



Algumas integrantes do grupo compartilharam suas experiências, ressaltando a união e o aprendizado como chave para o sucesso. O treinador Jesus Zapata explicou que as apresentações são avaliadas em diversas habilidades, como danças e acrobacias. A academia oferece oportunidades para crianças a partir de seis anos, incentivando a prática do cheerleading na região.



