Equipe da Caesb finaliza obra de reparo da cratera em casa de Ceilândia

Técnicos da Caesb resolveram o problema de uma cratera que surgiu na garagem de uma casa em Ceilândia, realizando a correção de um vazamento e tampando o buraco. A próxima etapa envolve o nivelamento e acabamento do asfalto. Após uma semana e avisos constantes, as obras foram realizadas com o apoio da Defesa Civil e a remoção de estruturas em área pública. Operadores e máquinas estiveram no local trabalhando até mesmo durante o Carnaval, para resolver o problema que trouxe preocupação e incômodo aos moradores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!