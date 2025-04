Equipe de Taguatinga (DF) é campeã mundial em torneio de robótica nos EUA

Estudantes do Sesi/Senai de Taguatinga, no Distrito Federal, conquistaram o primeiro lugar no maior torneio estudantil de robótica do mundo, realizado nos Estados Unidos. A equipe, composta por jovens promissores, competiu contra 600 times de 17 países, impressionando com o robô "Grifo", que enfrentou desafios técnicos dentro do tema "Riftscape" com destreza.



A vitória é fruto de um processo de aprendizado intenso e inovação, como destaca a estudante Sara Borges: "foi uma experiência nova, onde pudemos mostrar nosso valor e conhecer coisas e culturas novas". O técnico João Paulo explicou que o "Grifo" possui mecanismos inspirados no ser mitológico, com destaque para sua velocidade e eficiência em arena.



A coordenadora de tecnologia do Sesi/Senai, Gabriela Linhares, celebrou o triunfo e afirmou que a vitória é resultado do esforço conjunto de alunos e professores. O prêmio não só representa a excelência da equipe, mas também eleva o nome do Brasil no cenário internacional de tecnologia e inovação.



