Equipe Fidas, de Brazlândia, representa o DF em estreia na Copa do Brasil de Futsal

O time Fidas Futsal, de Brazlândia, no Distrito Federal, está prestes a fazer sua estreia na Copa do Brasil, neste domingo (30), às 11h, enfrentando o Sorriso de Mato Grosso. Formado há mais de 10 anos, o time busca representar o DF a nível nacional.



Entre os jogadores, destacam-se Nino, de 32 anos, e Katoia, de 31 anos. Eles foram atraídos ao time pela oportunidade de jogar uma competição nacional e pela infraestrutura disponível na cidade.



Além da Copa do Brasil, o Fidas disputará a Taça Brasília, o Brasiliense de Futsal e a Copa Brasília até o final do ano. A administração e a regional de ensino local apoiaram a equipe, que conta com 80% dos atletas de Brazlândia.



