Erosão e risco de desmoronamento ameaçam condomínio de Sobradinho (DF)

No condomínio Serra Azul, em Sobradinho, no Distrito Federal, uma erosão crescente ameaça a segurança das casas. A Defesa Civil visitou a área, alertando sobre a movimentação de massa do solo e a possibilidade de deslizamentos, o que gera grande preocupação entre os moradores. Gisele Soares, residente local, expressou o medo constante das chuvas e a incerteza sobre a segurança de sua casa.



Thiago Reis, outro morador, destacou a necessidade urgente de uma solução definitiva, além das medidas paliativas. O problema do lixo na região persiste, agravando a situação. Um geólogo explicou que a recuperação do solo exige mapeamento preciso e cuidado para evitar que a voçoroca se transforme em uma ameaça incontrolável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!