Escola Classe 425 segue fechada após furto de cabos de energia em Samambaia (DF)

A Escola Classe 425, em Samambaia, no Distrito Federal, permanece fechada desde a entrega em fevereiro, após um furto de cabos de energia. As famílias estão enfrentando desafios diários ao deslocarem seus filhos para uma escola mais distante.



"Está difícil, principalmente para minha filha especial e o irmão", desabafa Sandra das Chaga, uma das mães afetadas. A Secretaria de Educação afirma que trabalha para resolver a questão elétrica, enquanto a Neoenergia aguarda autorização para vistoria. As famílias clamam por uma data definitiva para a reabertura.



