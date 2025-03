Escola em Ceilândia tem plano de ensino modelo para aprovação em universidades

Os alunos do Centro de Ensino Médio 9, em Ceilândia, vêm se destacando nas aprovações de provas como o PAS, Enem e Prouni. A escola, conhecida como um modelo de educação, apresenta uma metodologia eficaz e um comprometimento significativo com o ensino, oferecendo aulas extras e suporte contínuo.



Alunos relatam que a qualidade do ensino e o ambiente escolar foram fundamentais para suas conquistas. OS estudantes também destacam o papel dos professores no apoio e motivação para suas realizações. O reconhecimento reflete o compromisso da comunidade escolar em preparar os estudantes para um futuro de sucesso.



