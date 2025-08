Especialista explica projeto com inteligência artificial para alertar sobre incêndios no DF

O Distrito Federal avança na proteção do cerrado contra incêndios com o Projeto Sem Fogo DF, que utiliza inteligência artificial e câmeras de alta precisão para detectar incêndios em tempo real. A tecnologia, desenvolvida em parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Universidade de Brasília , já mostrou eficácia ao captar imagens de grandes incêndios, como o da Floresta Nacional de Brasília.



Novas câmeras serão instaladas em três locais estratégicos: a estação ecológica Águas Emendadas, o Jardim Botânico de Brasília e a torre do Shopping JK. Com um investimento superior a R$ 2 milhões, o sistema promete reduzir o tempo de resposta aos incêndios, emitindo alertas em apenas 15 segundos após a detecção do fogo.



O professor Eduardo Alchieri, da UnB, explica que as imagens são processadas e exibidas em painéis, facilitando a atuação do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Meio Ambiente. As cores nos painéis indicam a probabilidade de fogo, com mudanças para vermelho sinalizando a necessidade de ação imediata. O sistema também permite o posicionamento estratégico de viaturas, ajudando a mitigar os riscos de incêndios na capital federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!