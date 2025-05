Especialistas dão dicas de como evitar acidentes com panelas de pressão

No Brasil, cerca de 1.200 acidentes com panelas de pressão são registrados anualmente. O tenente Jean Charles, do Corpo de Bombeiros, enfatiza a importância de realizar manutenção adequada nas válvulas e ler o manual antes do uso. "A panela de pressão não é um monstro de sete cabeças, mas precisa ser usada com sabedoria", alerta.



É crucial preencher a panela até dois terços e controlar a temperatura durante o cozimento. Em relação às panelas de pressão elétricas, Jean Charles esclarece que, embora possuam mais dispositivos de segurança, os cuidados continuam necessários. Nunca force a liberação da pressão com utensílios como garfos ou facas. Em caso de acidente, acione os bombeiros pelo telefone 193.



