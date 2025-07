Especialistas dão dicas de como se proteger em caso de queda de elevadores

A morte de um homem em um prédio em construção levantou preocupações sobre a segurança em elevadores. Segundo o sargento Farlen do Corpo de Bombeiros, os acidentes mais comuns envolvem pessoas presas devido à sobrecarga ou falta de energia.



Recomenda-se acionar o elevador pelas botoeiras e não forçar as portas. Em setembro de 2023, um operário faleceu após um elevador cair do sétimo andar, destacando a importância da manutenção preventiva.



O engenheiro Rodrigo Ramiro reforça que o elevador é um meio de transporte seguro, e que paradas inesperadas são medidas de segurança. Ele recomenda manutenções mensais e a chamada imediata do Corpo de Bombeiros ou da empresa responsável em casos de emergência, para garantir a segurança dos usuários.



