Esquema de fraudes bancárias milionárias é desarticulado no DF e Goiás

A Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal desarticularam um esquema de fraudes bancárias eletrônicas que desviou mais de R$ 200 milhões de uma instituição financeira. Durante a operação, duas pessoas confessaram ter emprestado suas contas bancárias para movimentar o dinheiro em troca de remuneração.



O esquema foi rastreado por um acordo de cooperação entre instituições bancárias e a polícia. Os envolvidos responderão por crimes como lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos. A operação também se expandiu para Goiás, onde a PF cumpriu mandados de busca e apreensão. As autoridades alertam sobre os riscos de participar de esquemas assim, considerados crimes graves.



