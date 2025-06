Estudante da Universidade de Brasília é presa por tráfico de cogumelos alucinógenos

Uma operação da Polícia Civil levou à prisão de uma estudante de veterinária da Universidade de Brasília , acusada de cultivar, processar e vender cogumelos alucinógenos.



A atividade foi descoberta através de monitoramento das redes sociais, como explicou o delegado responsável pelo caso: "Detectamos um perfil no Instagram que divulgava tanto o cultivo como a venda dessa nova droga”.



A aluna comercializava os cogumelos no campus e pelas redes sociais. Na residência da suspeita, a polícia apreendeu materiais para cultivo e produtos prontos para venda.



