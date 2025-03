Estudantes de direito são presos por estelionato e uso de documentos falsos

Na manhã desta segunda-feira (31), dois estudantes do curso de direito foram presos no Distrito Federal, acusados de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos e associação criminosa.



A dupla teria movimentado mais de R$ 200 mil ao aplicar golpes em grandes empresas, emitindo boletos falsos e usando brechas em ações judiciais que não requerem advogados. Quando começaram a desconfiar de que seriam descobertos, passaram a usar identidades falsas de amigos e familiares.



Durante as buscas, a polícia apreendeu computadores e cadernos com detalhes do esquema, incluindo nomes de empresas e falsas vítimas. A operação foi coordenada pela 15ª Delegacia de Polícia, com apoio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.



