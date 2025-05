Evento em Sobradinho (DF) oferece capacitação gratuita a profissionais de beleza

O evento Beleza em Movimento acontece nesta segunda e terça-feira em Sobradinho (DF), destinado a cabeleireiros, maquiadores e esteticistas. Organizado pela Hair Brasília e o Sebrae, a iniciativa oferece capacitação gratuita sobre gestão financeira, abertura de negócios e estratégias de marketing digital.



Uma cabeleireira que participou no ano passado, afirma que "foi um destravar na minha mente". Em sua primeira participação, outra profissional vê a chance de crescimento. O evento acontece das 8h30 às 18h no auditório da administração local e oferece certificados aos participantes dos dois dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!