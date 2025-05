Evento reúne indígenas e quilombolas para promover a conscientização ambiental

Um evento gratuito em Ceilândia (DF) reúne indígenas e quilombolas para promover a conscientização ambiental. O Projeto Cerrado Vivo acontece até sexta-feira (23), na Praça da Bíblia. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Cultura e o Instituto Arvoredo. Alunos de escolas públicas participam da Feira Cultural, onde conhecem a fauna e flora do Cerrado e refletem sobre sua importância.



Povos indígenas de várias partes do Brasil compartilharão suas culturas, promovendo a preservação ambiental e destacando a relevância do bioma no Brasil. Segundo um participante, "sem nós indígenas, não tem Cerrado, não tem preservação."



