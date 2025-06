Eventos culturais e delícias gastronômicas marcam 32ª edição da Expotchê 2025

A Expotchê 2025 teve início no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, prometendo até 15 de junho uma programação diversificada. O destaque vai para os shows, incluindo a apresentação do renomado instrumentista Renato Borghetti.



O organizador do evento, Rômulo Mendonça, garante que "a família pode vir e curtir muito". A entrada é gratuita na primeira hora de cada dia, e o ingresso custa R$ 10,50, com descontos para quem veste o traje típico gaúcho. Entre as delícias gastronômicas, estão os salames de búfalo e nozes saborizadas com vinho.



