Exposição no Parque da Cidade, no DF, celebra a Semana do Soldado

No Parque da Cidade, no DF, uma exposição em homenagem ao Dia do Soldado ocorre neste fim de semana. O evento apresenta diversas atrações voltadas para todas as idades. Visitantes podem interagir com maquinários militares e participar de passeios a cavalo.



Uma das visitantes, Mirtis, destacou a oportunidade única para crianças conhecerem veículos de guerra: "Um evento que faz parte da vida das crianças, todo mundo aqui curtindo para caramba". A programação está disponível até às 17h no sábado e domingo, promovendo uma aproximação entre o público e as forças armadas.



