Exposição no Parque da Cidade, no DF, celebra a Semana do Soldado

Evento oferece atividades para crianças e famílias neste fim de semana em homenagem ao Exército Brasileiro

Balanço Geral DF

No Parque da Cidade, no DF, uma exposição em homenagem ao Dia do Soldado ocorre neste fim de semana. O evento apresenta diversas atrações voltadas para todas as idades. Visitantes podem interagir com maquinários militares e participar de passeios a cavalo.

Uma das visitantes, Mirtis, destacou a oportunidade única para crianças conhecerem veículos de guerra: "Um evento que faz parte da vida das crianças, todo mundo aqui curtindo para caramba". A programação está disponível até às 17h no sábado e domingo, promovendo uma aproximação entre o público e as forças armadas.

