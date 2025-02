Falsas clientes enganam vendedor de feira do DF e furtam celular de loja

Câmeras de segurança flagraram duas mulheres furtando um iPhone 14 de uma loja da Feira dos Importados no SIA, no Distrito Federal. As suspeitas enganaram o vendedor ao pedir um modelo específico na cor roxa e, enquanto ele buscava o aparelho, uma delas trocou o item por uma carcaça similar. A polícia investiga as suspeitas, e denúncias podem ser feitas pelos números 197 ou 190.