Farmacêuticos criam método que ajuda pacientes a lembrar horário dos medicamentos

Um grupo de farmacêuticos da UBS-1 do Guará (DF) criou um método para ajudar pacientes a entender receitas médicas e tomar medicamentos nos horários corretos. Segundo a farmacêutica Fernanda Junges, o uso indevido de medicamentos é comum entre pacientes com doenças crônicas, comprometendo os resultados do tratamento.



Para resolver isso, o projeto inclui receituários coloridos e marmitinhas que organizam os remédios por horário ou tipo. "A gente transforma aquela receita médica em um receituário colorido", explica. Pacientes podem acessar o serviço procurando as Unidades Básicas de Saúde. Dona Edith, que utiliza as marmitinhas há mais de dois anos com apoio da filha Eliane, afirma que a responsabilidade agora é toda da filha, evitando esquecimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!