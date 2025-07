Federação de Futebol do DF define detalhes do Candangão Série B 2025

A Federação de Futebol do Distrito Federal realizou a reunião do Conselho Técnico-Abitral referente ao Candangão Série B 2025. O evento ocorreu em um restaurante com vista para o Lago Paranoá e contou com representantes dos oito times que participarão da competição.



Evento está marcado para começar em 30 de agosto e terminar em 1º de novembro. O formato será por pontos corridos, onde cada equipe jogará sete vezes. Na primeira rodada estão programados os jogos: Brasília x Greval, Luziânia x Riacho City, Candango x Aruc e Planaltina x Cruzeiro.



De acordo com o presidente, "a Federação, como os clubes, se reuniram para fazer da melhor forma possível e tornar a segunda divisão tão vitoriosa quanto a primeira. Trabalhamos para ter um campeonato melhor a cada ano." A Federação anunciou investimentos em ambulância e arbitragem para fortalecer o campeonato.



