Feira da Goiaba em Brazlândia (DF) promete atrair público com gastronomia e cultura

A Feira da Goiaba está em sua décima edição em Brazlândia e reúne mais de 250 produtores e expositores. O evento, que vai até o dia 13 de abril com entrada gratuita, oferece uma vasta gama de produtos à base de goiaba, como fruta in natura, doces, geleias e pratos diferenciados como cheesecake e sorvete de goiaba. Destaque para o brigadeiro com goiaba, uma criação do produtor Sebastião, presente na feira há seis anos. Outra novidade é o sorvete de goiabada com queijo, preparado por Dali, que utiliza calda natural de goiaba. Os visitantes têm a oportunidade de experimentar essas iguarias únicas em um evento que celebra a cultura e gastronomia local.



