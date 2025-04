Feira de educação em Brasília conecta estudantes a universidades internacionais

O Centro Internacional de Convenções do Brasil sedia o Salão do Estudante 2025, reunindo mais de 40 instituições educacionais e escolas de idiomas. Universidades dos Estados Unidos, Portugal, França, Irlanda, Malásia e Austrália estão presentes para esclarecer dúvidas sobre graduação e pós-graduação no exterior.



Palestras ministradas por representantes, incluindo a Embaixada dos Estados Unidos, abordam vistos e custos. Destaque para a possibilidade de ingresso em universidades portuguesas, como a Universidade de Coimbra, utilizando a nota do Enem. A entrada é gratuita mediante inscrição prévia no site oficial.



