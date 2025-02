Feriado de Carnaval deve ser marcado por sol e chuva isolada no Centro-Oeste

A previsão do tempo para o feriado indica temperaturas elevadas no Distrito Federal e em Goiás. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê pancadas de chuvas isoladas à noite, especialmente a partir das 17h. Regiões como São Sebastião e Planaltina podem ter variações climáticas, com sol em algumas áreas e chuvas em outras.



