Feriado no DF: confira mudanças no transporte e opções de lazer

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal anunciou que, durante o feriado desta quinta-feira (19), haverá redução nas linhas de ônibus, operando no esquema de sábado. A passagem é gratuita em feriados e domingos. Na sexta, ônibus e metrô funcionarão normalmente. Escolas públicas estão fechadas pela greve e as particulares emendaram o ponto facultativo.



Serviços essenciais, como polícia e hospitais, seguirão funcionando. O Zoológico de Brasília permanece fechado devido à gripe aviária, mas outros parques estão abertos. Para lazer, consulte a programação cultural no site do governo do DF. O Eixão do Lazer estará aberto na quinta-feira.



