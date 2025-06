Feriado prolongado no DF: saiba o abre e o que fecha

Durante o feriado prolongado no Distrito Federal, os ônibus operarão na quinta-feira com horário de sábado e na sexta-feira com horário de dia útil. O metrô funcionará normalmente, das 5h30 às 11h30 da noite. A CAESB e o Detran não terão atendimento, e as agências do BRB estarão fechadas na quinta-feira, retomando os atendimentos na sexta.



Os parques ecológicos administrados pelo Brasília Ambiental estarão abertos em seus horários habituais, e a Torre de TV poderá ser visitada das 9h às 18h45. É importante lembrar que, apesar do friozinho das manhãs, as temperaturas podem chegar a 33 graus. Recomenda-se evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h devido às temperaturas elevadas e baixa umidade do ar.



