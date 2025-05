Festival de música em Brasília atraí público e oferece programação diversificada

O Festival Funn Festival, realizado no estacionamento 2 do Parque da Cidade, em Brasília , atraiu um grande público. Com uma capacidade para 12 mil pessoas, o evento trouxe mais de 200 mil visitantes ao longo do festival. A programação diversificada inclui apresentações de bandas como Barão Vermelho e Titãs, entre outras.



Além disso, o festival oferece uma rica programação infantil com teatro, oficinas e um labirinto de experiências. A arena estará aberta aos domingos, oferecendo um espaço acessível para toda a família aproveitar.



