Fiação exposta na calçada bloqueia passagem de pedestres em Samambaia (DF)

Moradores de Samambaia (DF) estão preocupados com cabos soltos bloqueando uma calçada na avenida central. As imagens mostram fios caídos, dificultando o trânsito de pedestres, especialmente perto da quadra 101, uma área de grande movimentação. Os residentes desconhecem a quem os cabos pertencem e temem acidentes. Eles pedem uma ação urgente do administrador local para a remoção dos fios.



