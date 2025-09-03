Logo R7.com
Fiação exposta na calçada bloqueia passagem de pedestres em Samambaia (DF)

Os residentes desconhecem a quem os cabos pertencem e temem acidentes; pedidos para remoção dos fios já foram feitos

Balanço Geral DF|Do R7

Moradores de Samambaia (DF) estão preocupados com cabos soltos bloqueando uma calçada na avenida central. As imagens mostram fios caídos, dificultando o trânsito de pedestres, especialmente perto da quadra 101, uma área de grande movimentação. Os residentes desconhecem a quem os cabos pertencem e temem acidentes. Eles pedem uma ação urgente do administrador local para a remoção dos fios.

