Fiscalização verifica qualidade do abastecimento de água em escolas públicas do DF

O Tribunal de Contas do Distrito Federal inspecionou escolas públicas para avaliar a qualidade do abastecimento de água. A Escola Classe 59, em Ceilândia, destacou-se negativamente pela infraestrutura comprometida, incluindo banheiros e piso deteriorados.



Em outras 17 escolas, foram identificados problemas como coletor de esgoto inadequado e falta de manutenção nas caixas d'água. Cerca de 47% das instituições não fornecem água potável aos alunos. As conclusões do relatório serão debatidas no plenário do tribunal, com propostas de melhorias encaminhadas à Secretaria de Educação.



