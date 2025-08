Florada dos ipês-amarelos começa e transforma Brasília em cartão-postal

Em agosto, Brasília se transforma com a florada dos ipês-amarelos. A cidade abriga três espécies: ipê amarelo felpudo, ipê caraíba e ipê de Petrópolis. No último ano, mais de 40 mil ipês foram plantados no Distrito Federal, sendo 20 mil da espécie amarela.



Atualmente, há mais de 270 mil ipês na região, tornando a capital um espetáculo visual. Na Rua das Farmácias, na Asa Sul, a concentração dessas árvores é ideal para fotografias.



