Foragido é preso em São Sebastião (DF) com celulares e balança de precisão

Um homem foi preso em São Sebastião (DF) após ser identificado como foragido da justiça com um mandado de prisão por roubo. Durante a abordagem policial, foram encontrados com ele uma balança de precisão e nove aparelhos celulares.



Questionado sobre os itens, ele alegou que a balança era para pesar pintinhos caipiras e os celulares eram para uso pessoal. A polícia recebeu uma denúncia sobre sua presença na casa da mãe, e ao chegar, três homens tentaram fugir. O foragido foi achado escondido entre a laje e o telhado. Todos foram levados à 30ª Delegacia de Polícia.



