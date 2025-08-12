Proprietário de açougue é preso por furto de energia em Ceilândia (DF)

A Polícia Civil do DF prendeu o proprietário de um açougue em Ceilândia (DF) por furto de energia elétrica. A operação ocorreu após denúncia e teve a colaboração da Neoenergia. Foi identificado que o dono do açougue instalou um ramal clandestino antes do medidor, permitindo controlar o desvio de energia por uma chave dentro do estabelecimento. O consumo declarado era cerca de R$ 2 mil mensais, mas na realidade, ultrapassava R$ 5 mil. O suspeito, que já tinha antecedentes criminais, foi autuado em flagrante por furto qualificado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!