Polícia Militar apreende jiboia mantida em uma casa em Santa Maria (DF)

Animal silvestre foi encontrado em condições inadequadas

A Polícia Militar do DF apreendeu uma jiboia que estava sendo criada de forma irregular numa casa em Santa Maria (DF). A ação ocorreu após denúncia anônima sobre a manutenção de um animal silvestre em cativeiro. Os policiais confirmaram que a serpente estava em um espaço improvisado e sem as condições adequadas para seu bem-estar. O responsável não possuía autorização dos órgãos ambientais competentes. A jiboia foi levada ao Centro de Acolhimento e Atendimento de Animais e deve ser transferida para o Ibama.

