Inserção de DIU está disponível em 135 unidades básicas de saúde do DF

O Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre está disponível em 135 unidades básicas de saúde (UBS) do Distrito Federal. Desde 2021, mais de 22 mil inserções foram realizadas, com maior cobertura na faixa etária de 20 a 29 anos. Indicado para pessoas com útero, o DIU de cobre tem duração de até 12 anos. Para inseri-lo, é necessário procurar uma UBS, marcar uma consulta médica e realizar exames. O processo é rápido e simples, facilitando o planejamento reprodutivo.



