Fortes ventos e chuva causam destruição na Asa Norte e Octogonal

Na noite da última quarta-feira (22), um forte temporal atingiu Brasília e causou quedas de árvores e danos em vários bairros. Na Asa Norte e Octogonal, a força dos ventos derrubou várias árvores, que danificaram veículos e obstruíram ruas. As fortes chuvas começaram por volta das 22h30. Moradores expressaram preocupação com os estragos, comparando a intensidade do fenômeno a um furacão. Equipes iniciaram os trabalhos de limpeza nas áreas afetadas logo na manhã seguinte para minimizar os prejuízos.