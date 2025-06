Fórum Parlamentar do BRICS causa mudanças no trânsito em Brasília

O Fórum Parlamentar do BRICS iniciou nesta terça-feira (3) em Brasília e continua até quinta-feira (5), reunindo representantes de 15 países. O evento ocorre no Congresso Nacional e no Palácio do Itamaraty, levando a um reforço na segurança e a mudanças no trânsito.



O Eixo Monumental será fechado nos dois sentidos durante o evento, com a Polícia Militar responsável pela operação. Um corredor de segurança será instalado para os participantes, e outros bloqueios poderão ocorrer conforme necessário.



