Frio do DF: abrigo na Asa Sul recebe mais de 2.000 pessoas em situação de rua

O abrigo provisório na Asa Sul, em Brasília, já realizou mais de 2.000 acolhimentos em apenas 20 dias. No local, as pessoas em situação de rua recebem agasalhos, cobertores, jantar e café da manhã, além de kits de higiene. O espaço ainda oferece serviços psicossociais e direcionamento para a rede de assistência social.



Essas vagas temporárias são oferecidas pelo governo do Distrito Federal durante o período de frio, e há possibilidade de expansão para outras localidades, como Taguatinga e Gama, caso a demanda aumente. A iniciativa busca proporcionar noites mais seguras e aquecidas para quem não tem um lar fixo.



